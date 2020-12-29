Институт общественных инспекторов могут создать в России

Москва, 29 декабря. Депутаты Госдумы разработают законопроект о создании нового института общественных инспекторов. В него сможет войти любой россиянин после прохождения аттестации.

Автором проекта закона стала председатель комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко. Инспекторы будут заниматься охраной исторических зданий. Они смогут выявлять нарушения, производить фото- и видеосъемку, а также помогать государственным органам в проверке эксплуатации памятников. Стать инспектором сможет любой гражданин старше 18 лет, прошедший аттестацию в Минкульте, передает Infox.

На сегодняшний день в России существует 16 тысяч федеральных и 77 тысяч региональных памятников, которые считаются объектами культурного наследия. Среди таких объектов монументы в честь исторических лиц, братские могилы, усадьбы и так далее.

ФАН ранее составил топ-5 самых нелепых скульптур на территории России. Поводом для составления рейтинга послужил необычный памятник Аленке в Воронежской области.