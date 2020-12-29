Киев, 29 декабря. Американские дипломаты без стеснений меняют взгляды украинских политиков для продвижения выгодной для Вашингтона политической повестки.

Внимание на это обратил бывший глава Харькова Михаил Добкин. Он в беседе с журналистами раскрыл схему посольства США по раскрутке необходимого информационного курса. По его словам, представители дипмиссии вызывают украинских министров и дают им указания, после чего они делают официальное заявление и сопровождают его совместной фотографией.

«Она (временно поверенная в делах США на Украине Кристина Квин — Прим. ФАН) имеет влияние и возможности гораздо больше, чем президент суверенного государства», — отметил бывший депутат Верховной рады.

Ранее украинский политик Алексей Журавко заявил, что Киев своими действиями обрекает страну на гибель. Антироссийская политика правительства приведет только к окончательному распаду государства, уверен он.