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Экс-мэр Харькова рассказал, как США осуществляют власть на Украине

Экс-мэр Харькова рассказал, как США осуществляют власть на Украине

Киев, 29 декабря. Американские дипломаты без стеснений меняют взгляды украинских политиков для продвижения выгодной для Вашингтона политической повестки.

Внимание на это обратил бывший глава Харькова Михаил Добкин. Он в беседе с журналистами раскрыл схему посольства США по раскрутке необходимого информационного курса. По его словам, представители дипмиссии вызывают украинских министров и дают им указания, после чего они делают официальное заявление и сопровождают его совместной фотографией.

«Она (временно поверенная в делах США на Украине Кристина Квин — Прим. ФАН) имеет влияние и возможности гораздо больше, чем президент суверенного государства», — отметил бывший депутат Верховной рады.

Ранее украинский политик Алексей Журавко заявил, что Киев своими действиями обрекает страну на гибель. Антироссийская политика правительства приведет только к окончательному распаду государства, уверен он.

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