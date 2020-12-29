Вакцина Pfizer вызвала аллергическую реакцию у пациента в Греции

Афины, 29 декабря. Один случай аллергии на американскую вакцину Pfizer и BioNTech выявили в Греции. Об этом заявил генсек первичной медико-санитарной помощи Мариос Фемистоклеус.

Массовая прививочная кампания от COVID-19 стартовала в Греции в минувшее воскресенье. В качестве вакцины используется препарат компании Pfizer. Последний стал единственной вакциной, получившей одобрение Евросоюза. Массовую прививочную кампанию запустили под названием «Операция свобода».

За прошедшие дни в Афинах был вакцинирован 471 пациент в пяти больницах. У одного из привитых началась аллергическая реакция. Сейчас пациент чувствует себя нормально.

Вакцина Pfizer не первый раз вызывает аллергическую реакцию. В США аллергия на препарат возникла у пяти пациентов, один из которых упал в обморок после укола.