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Адвокат Бобков: виновниками смерти Легкоступовой могут быть врачи

Адвокат Бобков: виновниками смерти Легкоступовой могут быть врачи

Москва, 29 декабря. Следствие назначило экспертизу действий врачей, которые занимались лечением скончавшейся певицы Валентины Легкоступовой.

Трагедия произошла 14 августа, артистка ушла из жизни, не приходя в сознание, последние дни она была в коме. Правоохранительные органы до сих выясняют подробности случившегося и ищут виновных. Уголовное дело не заведено, но близкие Легкоступовой обвиняют в ее смерти мужа певицы яхтсмена Юрия Фирсова.

«Я глубоко убежден, что мой доверитель не причастен к летальному исходу своей супруги. Более того, он ее не спаивал», — заверил правозащитник вдовца Евгений Бобков.

Он ставит под сомнение профессионализм врачей, в чьих руках находилась Легкоступова в последние дни своей жизни. Певица скончалась от черепно-мозговой травмы, которую медики не заметили.

Тело звезды 80-х годов было покрыто синяками и гематомами, их нельзя получить при одном падении в ванной. Сторона семьи Легкоступовой винит в трагедии Фирсова, который пристрастил жену к алкоголю и позволял себе распускать руки.

«Он бросил умирающую жену. Так ведут себя люди виновные. И как минимум он виноват в том, что довел женщину, которая его действительно любила, вот до такого состояния», — заявил врач-нарколог, пожелавший остаться анонимным.

Адвокат семьи Легкоступовой Сергей Жорин рассказал, на что на самом деле Юрий Фирсов может претендовать в качестве наследника. Яхтсмену может отойти четвертая часть состояния певицы. Это станет возможным, только если яхтсмена признают достойным наследником.

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