Украинца могут посадить в тюрьму за ношение шапки-ушанки с символикой СССР

Львов, 29 декабря. Молодой житель Киева стал фигурантом уголовного дела из-за ношения ушанки с изображением серпа и молота в красной звезде.

Инцидент произошел в украинском Львове, когда 19-летний парень посетил одно из кафе. Очевидцы сообщили в полицию о молодом человеке в шапке с коммунистической символикой. Прибывшие на место правоохранители задержали «преступника» и изъяли у него головной убор.

В отношении киевлянина возбудили уголовное дело по статье «Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов». За совершение этого преступления ему грозит тюремный срок до пяти лет.

Скандальный инцидент произошел в одной из школ Киева во время празднования Дня святителя Николая. Одну из девочек выгнали из класса во время раздачи подарков из-за отказа ее матери вносить очередные денежные взносы.