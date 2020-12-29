Врачи из США обнаружили ранние симптомы COVID-19

Вашингтон, 29 декабря. Первые сигналы заражения коронавирусом могут проявляться в нарушении работы желудочно-кишечного тракта. К такому выводу пришли медики из американской клиники Майо.

Такие симптомы предшествуют респираторным заболеваниям и могут проявляться не у всех пациентов с COVID-19. Однако некоторые больные жалуются на тошноту, диарею, рвоту и потерю аппетита. Чаще всего продолжительность таких симптомов не превышает одного или нескольких дней.

Однако тошнота может указывать на развитие других заболеваний. Такое состояние может говорить о гриппе, мигрени, желудочно-кишечных расстройствах и депрессии. Если человек все же болен COVID-19, то вслед за тошнотой у него начнутся кашель, повышенная температура тела и потеря вкуса.

Британские медики ранее назвали самые неочевидные симптомы COVID-19. Речь идет о боли в горле, потере аппетита, делирии, сыпи и затрудненном дыхании.