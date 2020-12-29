Актриса Анфиса Чехова взбудоражила интернет фото в прозрачном бюстгальтере

Москва, 29 декабря. Телеведущая и актриса Анфиса Чехова опубликовала серию откровенных фотографий. Поклонники засыпали артистку восторженными комментариями.

На свежих снимках 43-летняя телеведущая запечатлена в полосатой рубашке с внушительным кольцом на среднем пальце. Однако внимание подписчиков привлек прозрачный бюстгальтер, который подчеркнул пышные формы звезды. Под этими фотографиями в Instagram женщина поделилась своим мнением о подарках на Новый год.

«Важно в череде поздравлений и подарков не забыть о самом главном человеке в своей жизни! О себе! С этого и начинается любовь к себе! А то о всех подумаем, а себя вечно обделяем», — отметила актриса.

Анфиса Чехова поинтересовалась у подписчиков, приготовили ли они подарки для себя. Кроме ответов на этот вопрос, большинство не забыли сделать комплименты внешности телеведущей. В первую очередь они обратили внимание на ее формы, которые обрамляет прозрачное нижнее белье. Слишком впечатлительные пользователи начали признаваться Чеховой в любви.

«Круто, класс! Крутая девочка...», — написал подписчик.

«Анфиска вне конкуренции!» — подтвердил фанат.

«Взгляд падает сразу ниже, только прочитав пост, заметила кольцо», — призналась поклонница.

Но не только Анфиса Чехова радует поклонников пикантными фотографиями. Недавно известная модель Елена Перминова восхитила фолловеров полуобнаженным снимком. Девушка готовится стать матерью в четвертый раз, не стесняется своего положения и демонстрирует фанатам округлившийся животик.