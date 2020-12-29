ВСУ обстреляли жилой дом в районе Донецка

Донецк, 29 декабря. Жилая постройка в районе шахты «Трудовская» на западе Донецка была повреждена в результате обстрела украинскими военными, сообщили в Народной милиции ДНР.

Источник в ДНР отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли стрельбу из автоматического гранатомета АГС с территории подконтрольного им района Марьинки. Огонь вели военнослужащие 28-й отдельной механизированной бригады украинской армии.

По последним данным Народной милиции ДНР, результатом обстрела стали поврежденные кровля и остекление жилого дома на улице Роборовской. Данные о жертвах среди гражданского населения уточняются.

Несколько дней назад представитель ДНР заявил о трехкратном нарушении прекращения огня со стороны ВСУ. По данным Народной милиции республики, украинскими военными был выпущен 31 снаряд по населенным пунктам Новая Таврия, Коминтерново и Ленинское.