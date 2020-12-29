Дети севастопольских медиков получили новогодние подарки

Севастополь, 29 декабря. Поздравления и сладкие сюрпризы каждому ребенку медиков Севастополя доставляют волонтеры штаба «Мы — вместе!». Подарки раздают в рамках Всероссийской акции «Новый год в каждый дом».

«К нам абсолютно неожиданно пришел Дед Мороз, как раз в тот момент, когда мы ставили и наряжали елку! Это было так волшебно, потому что наш сын обычно сразу узнавал отца в костюме, а тут совершенно настоящий чужой дедушка, да еще и с подарками! Рассказали ему стихи, а он помог нарядить елку. Сегодня ребенок отправился в сад, а мы ― на работу, но первым делом малыш всем в группе рассказал, что к нему приходил настоящий Дед мороз!» ― рассказала ФАН сотрудница инфекционной больницы Севастополя.

Начиная с 26 декабря по 30 декабря, каждый житель Севастополя сможет поздравить любого ребенка, родители которого работают врачами. Всего планируется поздравить 500 детей.

«Принять участие в акции еще не поздно, подойдет любой желающий от 18 лет. Для этого нужно подать заявку на сайте dobro.ru. Костюм и мешок для подарков можно получить в штабе на улице Ленина 39», ― заявили в волонтерском штабе.

Пока в акции зарегистрировались 30 добровольцев.

Ранее психолог рассказала в интервью ФАН, почему ребенку важно верить в Деда Мороза.