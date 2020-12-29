Том Хэнкс назвал спасителя киноиндустрии после «коронавирусной ямы»

Вашингтон, 29 декабря. Киновселенной Marvel под силу спасти индустрию развлечений после пандемии COVID-19. Об этом заявил двукратный обладатель премии «Оскар» Том Хэнкс.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции киноиндустрия переживает не лучшие времена. Многие премьеры перенесены, а некоторые проекты «переехали» на стриминговые сервисы. В результате этого будущее кинотеатров сейчас находится под большим вопросом.

Актер Том Хэнкс уверен, что эту ситуацию удастся переломить. По его мнению, для заполнения кинозалов потребуются фильмы из киновселенной Marvel.

«После всего этого, чтобы гарантировать, что люди снова наполнят кинотеатры, понадобится киновселенная Marvel и всевозможные подобные франшизы», — сказал американец.

Недавно киностудия Marvel показала тизер мини-сериала «ВандаВижн». Премьера проекта ожидается 15 января 2021 года. Главными героями проекта станут супергерои популярных комиксов.