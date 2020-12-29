Хоккеист «Виннипег Джетс» Летестю завершил карьеру из-за болезни сердца

Москва, 29 декабря. Канадский форвард Марк Летестю объявил о завершении карьеры. Он провел 11 сезонов в Национальной хоккейной лиге (NHL).

Хоккеист не выходил на лед с октября прошлого года, когда у него было диагностировано воспаление миокарда. Ожидалось, что он пропустит до полугода. Последние матчи в NHL 35-летний Летестю провел за «Виннипег Джетс». Результативными действиями в составе «воздушной армии» он не отметился.

Предыдущими клубами канадского спортсмена были «Питтсбург Пингвинз», «Коламбус Блю Джекетс» и «Эдмонтон Ойлерз». Всего на его счету 567 матчей и 210 очков по системе «гол+пас». Также он набрал 15 результативных баллов в 36 играх плей-офф Кубка Стэнли.

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