«Самый большой ребенок в мире» скончался в Кабардино-Балкарии

Нальчик, 29 декабря. Самый сильный мальчик в мире Джамбулат Хатохов умер на 22-м году жизни. Он попал в Книгу рекордов Гиннесса в возрасте 3,5 года.

Новость о смерти Хатохова сообщил глава федерации сумо и мас-рестлинга КБР, тренер юниорской сборной России по мас-рестлингу Бетал Губжев. Он выразил свои соболезнования семье и близким сумоиста. Причины смерти Хатохова не раскрываются.

«Ушел из жизни рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, первый сумоист Кабардино-Балкарской Республики Джамбулат Хатохов. Соболезную родным и близким», — говорится в сообщении.

В возрасте трех с половиной лет Хатохов уже имел вес 48 килограммов, и носил обувь 32 размера. Он отличался от других детей своими физическими возможностями. Ребенок с легкостью поднимал пудовые гири и выполнял другие сложные физические упражнения.

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