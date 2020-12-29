Главный инфекционист США предрек худшие месяцы пандемии для американцев

Вашингтон, 29 декабря. США ожидает ухудшение эпидемиологической ситуации в следующие несколько месяцев. Неутешительный прогноз обусловлен стремлением американцев путешествовать на новогодних праздниках.

Такое мнение высказал главный инфекционист страны Энтони Фаучи. По его словам, вопреки призывам органов здравоохранения, многие жители государства все равно планируют отправиться в отпуск. В преддверии праздничных выходных США находятся в критической точке, отметил специалист.

«Мы вполне сможем наблюдать постпраздничный всплеск инфекции или, как я описывал ранее, одну вспышку за другой», — уточнил он.

Власти Кубы ограничили авиасообщение с США и рядом стран Латинской Америки. Поводом послужил рост числа завезенных случаев инфицирования. Их количество составляет больше 71% от общей численности зараженных, выявленных за последние несколько недель.