Россияне смогут обращаться в федеральные клиники без направления врача

Москва, 29 декабря. Медицинская помощь в федеральных клиниках России с 2021 года будет оказываться без направления врача. Об этом заявила российский вице-премьер Татьяна Голикова.

Такая возможность стала доступна после реформирования системы обязательного медицинского страхования. Со следующего года медицинская помощь на федеральном уровне будет оказываться централизованно. Это позволит улучшить ее доступность для большего числа населения.

Отвечать за финансирование федеральных клиник будет Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. В начале 2021 года планируется авансирование медицинской помощи. На финансирование федеральных клиник в следующем году предусмотрено 120 миллиардов рублей, добавила Голикова.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич предложил вернуться к вопросу страхования здоровья и жизни врачей. Он считает, что пандемия коронавируса наглядно показала необходимость такого вида страхования.