Киев, 29 декабря. Вакцинация украинского народа от COVID-19 должна начаться немедленно. При этом неважно, какая вакцина будет использоваться, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

Он сравнил отказ от вакцины российского производства «Спутник V» спланированным уничтожением собственного населения. Рабинович уверен, что киевским властям необходимо заменить свою гордость на здравомыслие и немедленно начать переговоры с российской стороной о поставках лекарственного препарата.

Россия уже заявляла о готовности поставлять «Спутник V» на Украину, а также производить ее на территории этого государства. Однако соглашения достигнуто так и не было.

Одной из причин такого поведения Киева может являться безмерное старание угодить Западу в вопросах антироссийской риторики. В материале корреспондента ФАН Альгиса Микульскиса можно детально ознакомиться с причинами отказа украинских властей от вакцины из России.