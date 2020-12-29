Джонни Депп рассказал о своих ожиданиях от 2021 года

, 29 декабря. Известный голливудский актер Джонни Депп опубликовал новогоднее поздравление и пообещал «лучшие времена» в следующем году.

Соответствующий пост появился на странице актера в Instagram. По его словам, этот год был одним из тяжелейших за всю историю человечества. Он признался в любви к своим подписчикам и пожелал им счастливого Нового года.

«Всем счастливых праздников! Всех люблю», — написал Джонни Депп.

Кевин МакНэлли, исполнивший роль мистера Гиббса во франшизе «Пираты Карибского моря» заявил, что новый приключенческий фильм получится провальным без Джонни Деппа. Создатели картины отстранили актера от съемок после судебного скандала с бывшей супругой Эмбер Херд.