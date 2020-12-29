Metacritic выбрал самые худшие фильмы и телешоу 2020 года

Москва, 29 декабря. Меньше всего оценок на Metacritic в этом году получили фильмы ужасов и комедии. Среди комедий худшей была признана «Королева реальности!», получившая лишь семь баллов из 100.

Рейтинг основывался на количестве рецензий. Если фильм получил меньше четырех оценок критиков, то он автоматически попадает в так называемую «красную зону». Эксперты посчитали комедию «Королева реальности!» несмешной пародией на одержимость славой.

Второе место занял фильм «Любовь, свадьбы и прочие катастрофы» от режиссера Денниса Дугана. Кинолента удостоилась лишь 11 баллов из 100 возможных. Замыкает тройку «Выбивая долги» с Шайей Лабафом в главной роли. Еще в список вошли «Удивительное путешествие доктора Дулиттла», «Птица в клетке. Заражение» и «Вечность между нами». Все эти фильмы набрали по 27 баллов.

Среди телешоу худшим признали спешел NBC с мюзиклом Dr. Seuss’ The Grinch Musical Live! Второе и третье место отдано сериалу «В меньшинстве» и мультсериалу «Данк или сквозняк?» от Netflix соответственно.

Актер Кевин МакНэлли ранее предсказал провал нового фильма «Пираты Карибского моря» без Джонни Деппа в роли Джека Воробья. После скандальной истории с бывшей супругой Эмбер Херд от сотрудничества с актером отказались многие режиссеры и кинокомпании.