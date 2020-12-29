ВОЗ заявила о готовности следить за дальнейшими мутациями коронавируса

Женева, 29 декабря. Мутации коронавируса нового типа продолжатся. Выявленный в Великобритании неизвестный штамм коронавируса не последний, обратила внимание во Всемирной организации здравоохранения.

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове назвала такой процесс естественным. Специалисты организации намерены продолжить контролировать ситуацию с развитием новых разновидностей вируса. Для этого будет налажена работа информационного канала с учеными по всему миру.

«На самом вирусе это особенно не сказывается, однако нам необходимо продолжать изучать эти варианты, в том числе с точки зрения их передачи», — отметила Керкхове.

Ранее официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович опровергла вбросы о влиянии "британского" штамма коронавируса на течение пандемии. По ее словам, разработанные вакцины будут также эффективны против новой разновидности.