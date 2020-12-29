Политолог назвал глупым ответ Зеленского на вопрос журналистки о Крыме

Киев, 29 декабря. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности объявить мобилизацию в случае нападения РФ со стороны Крыма звучит абсурдно, заявил политолог Кость Бондаренко.

Специалист обратил внимание, что слова главы государства прозвучали в ответ на несуразный вопрос журналистки местного издания. Высказанное ею предположение вызывает непонимание хотя бы с военно-стратегической точки зрения: совершенно не ясно, зачем России делать такой шаг, отметил эксперт.

«Вопрос тут не столько к самому Зеленскому, сколько к той журналистке, которая брала у него интервью и задавала глупые вопросы», — считает политолог.

Заявление главы государства осудили ряд украинских военных. Поводом послужили слова о всеобщей мобилизации как среди мужчин, так и среди женщин. По мнению майора ВСУ Юрия К., подобные намерения в случае войны с российской стороной говорят о непрофессионализме и панике властей, которые готовы «бросить в мясорубку всех подряд».