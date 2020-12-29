Раскрыта польза масла проростков пшеницы для кожи и волос

Москва, 29 декабря. Масло пшеничных проростков богато витамином E и обладает массой полезных свойств. Оно широко используется для ухода за кожей лица, волосами и телом.

Купить масло пшеничных проростков можно в любой аптеке по доступной цене. Оно способно напитать влагой сухую и чувствительную кожу, обогащая ее витаминами и полезными веществами. В случае со склонной к жирности кожей это масло борется с воспалениями и оказывает регенерирующий эффект, передает Infox.

Эксперты советуют применять масло проростков пшеницы для борьбы с целлюлитом, растяжками и дряблостью кожи. Масло эффективно борется с сухостью губ, экземой, морщинами и акне.

Эксперты ранее рассказали о полезных свойствах касторового масла. Оно не только значительно улучшает состояние кожи, но и стимулирует рост волос.