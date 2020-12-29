Съемки полнометражного перезапуска Resident Evil официально завершились

Москва, 29 декабря. Съемки полнометражной киноленты по мотивам серии видеоигр Resident Evil подошли к концу. Картина появится на экранах осенью 2021 года.

Съемки фильма стартовали в октябре 2020 года. В роли режиссера выступил Йоханнес Робертс, известный зрителям по хоррору «Незнакомцы: Жестокие игры». Главные роли в новой экранизации франшизы Resident Evil исполнили Кая Скоделарио, Робби Амелл и Эван Джогиа. Сюжет предстоящей картины будет тесно связан с первыми играми серии.

Еще одна популярная серия видеоигр — Assassin’s Creed, также получит экранизацию. Стриминговый сервис Netflix объявил о сотрудничестве с Ubisoft и представил логотип нового проекта.