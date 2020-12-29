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Ангела Меркель подтвердила желание проехаться по российскому Транссибу

Ангела Меркель подтвердила желание проехаться по российскому Транссибу

Берлин, 29 декабря. Канцлер Германии Ангела Меркель скучает по живому общению во время пандемии коронавируса. Она призналась, что еще хочет прокатиться по Транссибирской железнодорожной магистрали.

Впервые свое желание отправиться в путешествие по российскому Транссибу Меркель озвучила в 2017 году. С годами ее планы не изменились, и она до сих пор мечтает об этой поездке. Она добавила, что также хочет прогуляться по Скалистым горам в США.

«Мечта проехать по Транссибирской магистрали через Россию или проехать через Скалистые горы (в США — Прим. ФАН) все еще остается, но пока ничего не запланировано», — заявила канцлер.

Меркель считает, что пандемия коронавируса показала необходимость работать в направлении цифровизации. Германия должна развивать стратегические проекты, включая производство аккумуляторов в стране и использование водородной энергии, добавила канцлер.

За последние сутки в Германии выявлено более 12 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Местные власти считают, что после рождественских праздников это число может значительно вырасти.

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