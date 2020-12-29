Эзотерики предупредили женщин о ряде опасностей во время беременности

, 29 декабря. Будущим мамам не стоит смотреть фильмы с насилием и печальными сюжетами, а также посещать мероприятия, где много слез и горя. Об этом беременных предупредили астрологи.

Ребенок, который в утробе матери побывал на похоронах, может родиться больным или вовсе не появится на свет, передает infox. Переживания и психологические травмы женщины могут передаться малышу.

Беременным также не стоит стоять на пороге, так как это место считается определенной «чертой» между нашим и загробным мирами. У дверей также часто гуляют сквозняки, опасные для здоровья матери.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее настоятельно порекомендовал женщинам не беременеть в течение трех месяцев после вакцинации от COVID-19. Препарат еще не прошел полную проверку, поэтому все его побочные действия до конца не изучены.