Схимонаха Сергия из Уральского монастыря задержали для допроса

Екатеринбург, 29 декабря. Правоохранительные органы арестовали захватившего Среднеуральский женский монастырь и отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия (Романова).

Бывший схиигумен Екатеринбургской епархии Русской православной церкви задержан для допроса, об этом сообщили СМИ. Полиция проводит следственные мероприятия в Среднеуральском монастыре.

Сергия лишили сана из-за его призывов игнорировать пандемию COVID-19 и самоизоляцию. Решение Екатеринбургской епархии поддержал патриарх Кирилл. В сентябре схимонаха отлучили от церкви за проведение службы без наличия на это права.

Романов проходит по двум уголовным делам в качестве свидетеля. Судопроизводство было начато по статьям «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» и «Самоуправство».