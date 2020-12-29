Аргентина получит пять млн доз «Спутника V» в январе

Буэнос-Айрес, 29 декабря. Власти Аргентины рассчитывают в следующем месяце получить порядка пяти млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V», следует из заявления Минздрава республики.

Глава санитарного ведомства Хинес Гонсалес Гарсиа напомнил о договоре с Россией на поставку препарата. Согласно заключенному соглашению, среди вакцин должны быть четыре млн доз первого компонента и один млн — второго. Еще порядка 14,7 млн доз «Спутника V» будут доставлены в Аргентину в феврале.

«По контракту в январе должны прийти 5 млн доз вакцины «Спутник V», — отметил Гарсиа в беседе с журналистами.

Партия из шести тыс. доз отечественного препарата прибыла в Венгрию. Информацию о получении вакцин подтвердил министр иностранных дел Петер Сийярто.