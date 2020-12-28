Американский терапевт назвала простой способ похудеть после застолья

Кливленд, 28 декабря. Употребление воды с лимоном позволит избавиться от лишних килограммов после праздников. Так считает терапевт из клиники Кливленда в США Роксана Б. Сукол.

Воду с лимоном лучше всего пить утром, чтобы запустить пищеварительные процессы в организме. Такой напиток способствует опорожнению кишечника и избавляет организм от обезвоживания. Лимон содержит в своем составе большое количество витамина C и антиоксиданты. Еще такой напиток препятствует образованию камней в почках. Людям со слабым желудком лучше проконсультироваться с врачом перед такой диетой.

Диетолог Маргарита Королева ранее призвала россиян не отказывать себе в еде перед Новым годом. Голодание перед праздниками способствует сильному перееданию за новогодним столом.