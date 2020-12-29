Звезды российского шоу-бизнеса назвали свои любимые фильмы на Новый год

Москва, 28 декабря. Российские звезды культуры и шоу-бизнеса рассказали ФАН о своих любимых фильмах с новогодней атмосферой. Многие пересматривают советскую новогоднюю классику, некоторые же отдают предпочтение совсем другим картинам.

У актера Алексея Панина новогодние кинопредпочтения не изменились с детских лет.

«У меня, как и у всех людей, два любимых новогодних фильма с детства — это, естественно, «Ирония судьбы» и «Чародеи», — рассказал актер. — «Чародеев» я всегда любил больше, потому что это сказка. Для ребенка это как-то более понятно, чем «Ирония судьбы».

Юморист Владимир Винокур отметил, что тоже пересматривает «Иронию судьбы, или С легким паром!» каждый год.

«Я смотрю то, что смотрят все: знаменитую историю о том, как один человек ошибся квартирой. Фильм хороший, артисты прекрасные», — рассказал артист про свои предпочтения.

Но не все знаменитости разделяют любовь к культовой комедии Эльдара Рязанова. Актер и телеведущий Денис Рожков признался ФАН, что предпочитает другие кинокартины.

«Честно говоря, я не большой поклонник «Иронии судьбы», хоть я ее смотрел, естественно, и не один раз. Мой любимый новогодний фильм — «Чародеи», это очень хорошее советское смешное кино. «Реальная любовь» тоже неплохой фильм», — заметил телеведущий.

Не собирается пересматривать традиционную новогоднюю комедию и композитор и саксофонист Владимир Пресняков-старший. Он рассказал ФАН, что любит смотреть свежие новогодние фильмы.

«Я смотрю новые фильмы на эту тему. Старые уже по 10–20 раз насмотрелся, хоть это и вызывает теплые чувства», — поделился музыкант.

Пресняков-старший признался, что у него было много любимых новогодних фильмов.

«Начиная с «Карнавальной ночи» и кончая тем, где мой внук снимался, — «Елками», — отметил артист. — Довольно много всяких фильмов, они все мне нравятся, потому что они теплые, добрые».

Любимый новогодний фильм участника «Квартета И» Леонида Бараца — «Тот самый Мюнхгаузен». Актер рассказал, что пересматривает его каждый год 1 января.

«У нас есть традиция. Мы всегда с утра первого числа начинаем делать шашлыки, выпивать водку и смотреть «Тот самый Мюнхгаузен», — признался Барац.

Ранее один из основателей «Квартета И» рассказал ФАН о традиции отмечать Новый год дважды — с друзьями и в семейном кругу.