Томск пережил 40-градусные морозные выходные

Томск, 29 декабря. В выходные дни на территории Западной Сибири установилась аномально низкая температура — 42 градуса. Эти два морозных дня стали неким экспериментом, который помог выявить сильные и слабые стороны градостроительной политики города.

Работа коммунальных служб

Мэрия за неделю до холодов объявила, что активно готовится к предстоящим морозам. Так, коммунальные службы работали в усиленном режиме, вывозя на полигоны весь снег с дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов. Также была увеличена периодичность посыпки тротуаров, остановок и заездных карманов во избежание образования ледовых накатов. Помимо этого было сказано, что специалисты готовят технику к работе при пониженной температуре воздуха. Корреспондент ФАН лично убедился в активной работе «мобилизованного» муниципального учреждения «ТомскСАХ».

Действительно, весь снег заранее был вывезен с дорог Томска. Новых осадков в холодные выходные дни выпало немного и городские службы могли заняться другими важными делами, например, вывозом твердых бытовых отходов.

В воскресенье, 27 декабря в социальных сетях начали появляться сообщения о том, что во многих дворах города видны скопления мусора, которые образовались за выходные дни. Также в микрорайоне «Южные ворота» было кратковременное отключение электричества и отопления.

В понедельник, 28 декабря в администрации города прошло селекторное совещание, на котором особое внимание было уделено вопросам вывоза твердых бытовых отходов и ситуациям с отключением электричества, тепла и воды.

«Задержка с вывозом ТБО была вызвана тем, что треть автопарка «ТомскСАХ» не приспособлена к работе в условиях низких температур. Поэтому все мусоровозы решено на линию не выводить», — сказал на совещании заместитель мэра Томска по благоустройству Вячеслав Черноус.

Вячеслав Черноус подчеркнул, что при повышении температуры воздуха (с понедельника. — Прим.ФАН) вывоз мусора возобновится в прежнем режиме.

Исполняющий обязанности мэра города Томска Михаил Ратнер поручил региональному оператору и соответствующим службам в течение дня вывезти мусор с наиболее перегруженных площадок. По остальным адресам выполнение работ начнется при потеплении, учитывая, чтобы к Новому году все мусорные площадки были убраны.

Михаил Ратнер отметил, что случаи аварий с кратковременным отключением электричества, воды и отопления в некоторых домах Томска были устранены оперативно.

«Так мы должны действовать и в дальнейшем, четко и слаженно. К сожалению, отдельные нештатные ситуации возможны, особенно в условиях аномальной погоды. Самое главное — немедленно реагировать на них, своевременно устранять, и всегда быть рядом с горожанами, чтобы они не ощущали себя брошенными», — заявил исполняющий обязанности мэра Михаил Ратнер.

Умный томич

Томичи проявили осознанность и отказались от прогулок по городу и поездок в соседние регионы. По данным департамента здравоохранения региона, за последние три дня за помощью в медицинские учреждения Томской области с обморожениями обратились девять человек. Двое были госпитализированы в Каргасокскую районную больницу и в клинику СибГМУ. Остальные пациенты получили необходимую медицинскую помощь амбулаторно. При этом обморожения диагностированы у взрослых, детей среди пострадавших нет.

Так как впереди еще несколько месяцев зимы, при первых признаках обморожения жителям региона рекомендуется вызывать скорую помощь или ехать в травмпункты районных больниц. В Томске с обморожениями можно обратиться в горбольницу №3 по улице Нахимова, 3, поликлинику №10, 2-е поликлиническое отделение по улице Профсоюзной, 16, ОКБ по улице Ивана Черных, 96, БСМП №2 по улице Олега Кошевого, 72.

Ранее ФАН сообщал, что для лечения сильного обморожения в третьей городской больнице установлено инновационное устройство, созданное томскими учеными. Лечение обмороженных конечностей осуществляется за счет создания в камере медицинского прибора слабого СВЧ-излучения, которое прогревает глубинные слои поврежденной кожи. Пока лечение проходит в экспериментальном режиме на добровольцах.

В целом можно сказать, что коммунальные службы и жители региона успешно справились с предновогодним испытанием в виде аномально холодной погоды.