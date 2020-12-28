Строительство трех поликлиник планируется в Сургуте до 2026 года

Сургут, 28 декабря. Новые поликлиники планируется возвести в микрорайоне Железнодорожников, районе ТЦ «Росич» и рядом с перинатальным центром. Об этом рассказали в мэрии Сургута.

Городские власти уже нашли земельные участки для строительства медицинских учреждений. Поликлиники возведут в рамках типового проекта, что позволит сэкономить средства из бюджета и ускорить строительство. Деньги на эти цели будут взяты из федерального и регионального бюджетов, уточняет Infox.

Депутат городской думы Максим Слепов отметил, что строительство всех объектов планируется завершить в течение пяти лет. Появление новых поликлиник сделает первичную медицинскую помощь еще более доступной для населения.

В начале декабря в Сургуте произошли кадровые изменения в составе руководства города. Мэр Вадим Шувалов написал заявление об уходе с должности по собственному желанию.