Диетолог Королева рассказала, как сделать салат оливье полезным

Москва, 28 декабря. Салат оливье является атрибутом новогоднего стола. Однако классический рецепт традиционного салата является вредным. Рецепт полезного оливье, рассказала врач-диетолог Маргарита Королева в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Оливье готовят в каждой семье. Это традиция, которая создает праздничную атмосферу», — рассказала Маргарита Королева.

Врач-диетолог подчеркнула, главной ценностью является наше здоровье.

«Мы не знаем, что день грядущий нам готовит, поэтому высокий иммунитет нужен каждому. Можно предложить здоровую альтернативу салату оливье. Например, вместо картофеля можно добавить топинамбур, который нужно слегка отварить и добавить в салат. Топинамбур — это волокнистый продукт, напоминающий по вкусу картофель. Этот овощ очень полезен для здоровья, для поддержания всех метаболических процессов — углеводного, жирового и так далее. Также топинамбур содержит инулин и просто хорошо «читается» в салате оливье», — сообщила эксперт.

Наряду с этим, Маргарита Королева рекомендовала заменить колбасу отварным мясом птицы, которое необходимо мелко нарезать, добавив небольшое количество специй. А для уменьшения избытка соли и консервантов, содержащихся в майонезе промышленного производства, врач-диетолог посоветовала заправлять салат домашним майонезом. По словам специалиста, в интернете есть масса полезных рецептов майонеза.

«Вместо консервированного горошка, который не рекомендован людям с нарушенным углеводным обменом и проблемами желудочно-кишечного тракта, можно взять замороженный горошек. Далее добавляем морковь», — подытожила Маргарита Королева.

В итоге получается чудесный салат оливье, который, по словам эксперта, не будет уступать классическому варианту новогоднего блюда.