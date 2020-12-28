Путин наградил актера Векслера почетным званием «Заслуженный артист России»

Москва, 28 декабря. Президент России Владимир Путин присвоил актеру Сергею Векслеру звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Соответствующий указ размещен на сайте правовой информации.

Сергей Векслер известен по ролям в таких популярных кинолентах, как «Отель Элеон», «Розыск», «Кухня», также он является актером Московского театра на Таганке.

Помимо Векслера, наград были удостоены артист Орловского государственного академического театра им. И.С. Тургенева Сергей Аксиненко, артист Государственного академического Большого симфонического оркестра им. П.И. Чайковского Игорь Голованов и артист симфонического оркестра (концертмейстер) Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Андрей Зубов.

Ранее глава государства наградил председателя высшего совета «Единой России» Бориса Грызлова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Звание было вручено на 70-летие Грызлова.