Жириновский мог бы влюбиться в «Аленку» из Нововоронежа

Москва, 28 декабря. Памятник Аленке в Нововоронеже вовсе не страшный, не каждая женщина должна соответствовать эталонам красоты. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Депутат стал одним из немногих защитников скандальной скульптуры. Он осудил снос памятника из-за того, что местным жителям тот показался уродливым.

«Почему нововоронежская Аленка страшная? Нормальная внешность. Я такую девушку вполне мог бы полюбить», — написал Жириновский в Twitter.

Ранее пензенцы составили список самых неудачных памятников последних двух лет и назвали четырех призеров «всадниками апокалипсиса». «Аленка» в этом рейтинге заняла второе место.