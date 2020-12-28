Строительство отрезка Nord Stream 2 в экономической зоне ФРГ завершено

Берлин, 28 декабря. Отрезок газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне Германии достроен. Его длина составила 2,6 километра, следует из сообщения компании Nord Stream 2 AG.

Начиная с середины января планируется старт работ по укладке труб по двум параллельным веткам трубопровода, расположенным в исключительной экономической зоне Дании. Источник в компании пообещал сообщить о дальнейших планах в «надлежащий срок». По его словам, остальная информация о ходе реализации проекта разглашаться пока не может.

«О других деталях мы не можем сообщить», — сказал представитель Nord Stream 2 AG.

Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский заявил о неспособности санкций США против «Северного потока — 2» отменить запуск газопровода. Наложенные ограничения могут только отсрочить его.