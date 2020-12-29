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Томские волонтеры работают над созданием в городе новых общественных пространств

Томичи могут предложить свои идеи по благоустройству городаТомск, 29 декабря. Участники томского волонтерского движения по развитию городской среды прошли обучающий курс по благоустройству. Об этом сообщает администрация региона.

Волонтерская деятельность в сфере развития благоустройства города Томска осуществляется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В 2020 году в группе добровольцев работало порядка 40 человек — студенты ТГАСУ, ТГУ, а также активные горожане.

«За этот год архитекторы-добровольцы приняли участие в разработке шести дизайн-проектов — сквер по проспекту Фрунзе, 174, по улице Кузнецова, 1, временная концепция благоустройства набережной Ушайки в Томске, а также проект сквера у военкомата в Асино, велодорожек в Северном Парке и территории Тегульдетской средней школы», — сказал руководитель Центра развития горсреды Константин Казанцев. 

В организации подчеркнули, что привлечение волонтеров позволяет сформировать в регионе кадровый резерв специалистов в сфере благоустройства. А жители области могут предложить собственные идеи, которые в будущем могут быть реализованы в виде новых общественных пространств.

Ранее ФАН сообщал, что в Томской области полностью завершены запланированные на 2020 год работы по капитальному ремонту многоквартирных домов.

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