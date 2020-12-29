Томские волонтеры работают над созданием в городе новых общественных пространств

Томск, 29 декабря. Участники томского волонтерского движения по развитию городской среды прошли обучающий курс по благоустройству. Об этом сообщает администрация региона.

Волонтерская деятельность в сфере развития благоустройства города Томска осуществляется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В 2020 году в группе добровольцев работало порядка 40 человек — студенты ТГАСУ, ТГУ, а также активные горожане.

«За этот год архитекторы-добровольцы приняли участие в разработке шести дизайн-проектов — сквер по проспекту Фрунзе, 174, по улице Кузнецова, 1, временная концепция благоустройства набережной Ушайки в Томске, а также проект сквера у военкомата в Асино, велодорожек в Северном Парке и территории Тегульдетской средней школы», — сказал руководитель Центра развития горсреды Константин Казанцев.

В организации подчеркнули, что привлечение волонтеров позволяет сформировать в регионе кадровый резерв специалистов в сфере благоустройства. А жители области могут предложить собственные идеи, которые в будущем могут быть реализованы в виде новых общественных пространств.

Ранее ФАН сообщал, что в Томской области полностью завершены запланированные на 2020 год работы по капитальному ремонту многоквартирных домов.