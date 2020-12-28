Анастасия Макеева растрогала фанатов поздравлением мамы с днем рождения

Москва, 28 декабря. Актриса, певица и телеведущая Анастасия Макеева в день рождения мамы Марины пожаловалась на долгую разлуку и пожелала ей скорейшего выздоровления.

Пост-поздравление Макеева написала в стиле новогоднего письма Деду Морозу. Она рассказала, что очень соскучилась по маме, которую не видела уже год. Родители артистки живут в ее родном Краснодаре.

Макеева попросила Деда Мороза помочь ее маме выздороветь. И уточнила, что заболела женщина вовсе не коронавирусом.

«Благо не модной болячкой, но все же хочу попросить тебя: пусть мамочка поправится и мы снова увидимся. Тем более она сегодня именинница», — написала она в Instagram.

Фанатов растрогала публикация Макеевой и размещенные в социальной сети семейные снимки. Они присоединились к пожеланиям.

Мать Макеевой тоже отреагировала на сообщение дочери. Женщина пообещала обязательно выздороветь, чтобы почаще видеться с дочерью.

«Очень скучаю и жду самых хороших времен», — призналась она.

Ранее звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова показала фанатам кадры из личного архива, на которых запечатлена вместе с мамой Ириной. Поклонники отметили, как молодо выглядит женщина.