Астролог: коронавирус спас человечество от тотальной войны

Ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев считает пандемию коронавируса спасительным для человечества явлением, поскольку она дала возможность осуществить передел мира без тотальной войны.

«Этот коронавирус заменил собой тотальную войну. Цель мировой войны — передел мира. За ширмой коронавируса и всех ограничений происходит этот передел мира. Зачем тогда эта война? Получается, коронавирус спас человечество от горячей тотальной войны. Локальные войны будут везде, но большой войны не будет», — заявил Михаил Бородачев в эфире Медиагруппы «Патриот» на тему «Как встретить Новый год? Что ожидать в 2021?».

По словам астролога, ситуация, которую вызвал коронавирус, провоцирует существенную перестройку сознания людей.

«Сейчас идет апокалипсис в головах. <...> Если предыдущий 2020 год был годом захвата позиций в мире, где материальные ценности доминируют, то сейчас на первое место выступает идеология, информационное поле. Это будет и в политике, и в социальных слоях: кто владеет информацией, тот владеет всем — и деньгами, и властью. Любого президента можно выдвинуть, как [Джозефа] Байдена сейчас, за счет информационного поля», — описывает происходящее Михаил Бородачев.

По мнению астролога, исключительно в информационном пространстве будет разворачиваться и политическая борьба в США. Намерения Трампа организовать какие-то протестные действия в начале января, по его словам, закончатся «пшиком».

«Коронавирус сотрет острое углы, потому что американцы будут озабочены другими проблемами, кроме гражданской войны. Как большая горячая война ушла на второй план и не будет ее уже, так и горячей гражданской войны в Америке не будет», — уверен Михаил Бородачев.

Астролог считает, что в этом году победу одержала мировая финансовая олигархия.

«Это была последняя возможность мировых финансовых структур подмять под себя все, поэтому они снесли Трампа», — отметил Михаил Бородачев.

По словам астролога, у Трампа ущербная карта рождения.