Володин поддержал сокращение чиновников и госструктур

Москва, 28 декабря. Правительство РФ утвердило параметры оптимизации штатов федеральных органов власти. Инициативу оценил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Реформа затронет 45 министерств и ведомств, деятельность которых курирует российское правительство. Оптимизация позволит сократить 74 структурных подразделения, выполняющих обеспечивающие функции. Также планируется сократить 37 заместителей руководителей федеральных органов, а освободившиеся средства останутся в фондах оплаты труда.

Предполагается, что такое решение позволит сделать систему государственного управления более функциональной. Конструкции, которые увеличивают административные издержки, снижают оперативность и качество решений будут исключены.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин высказался в поддержку сокращения чиновников и структурных подразделений федеральных министерств и ведомств. По его словам, 2020 год ярко продемонстрировал, насколько важна эффективность госаппарата.

«Столкнувшись с вызовами в экономике, правильно сделать выводы. Принимая решение о сокращении 74 структурных подразделений в 45 министерствах и ведомствах, правительство исходит из необходимости создания более эффективной структуры управления. Депутаты это поддерживают», — заявил председатель.

Володин обратил внимание, что подобные меры позволят быстрее выявлять ответственных за решение определенной проблемы. Ответственность, по его мнению, не может быть размытой.

«Сегодня зачастую мы видим: долго приходится искать того, кто отвечает за порученное дело. Яркий пример, когда президент задал вопрос, кто отвечает за рост цен», — подчеркнул председатель Государственной думы.

Правительство РФ анонсировало реформу госаппарата в ноябре 2020 года. Ее цель: повысить оперативность и качество принимаемых решений. Специальное постановление закрепило единые требования к структуре федеральных министерств и ведомств.