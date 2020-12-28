Сергей Миронов вспомнил о самых ценных подарках на Новый год

Москва, 28 декабря. Глава фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов признался ФАН, что к Новому году готовит для своих близких подарки-сюрпризы, которые непременно доставят им радость.

«Все люди любят подарки «от сердца к сердцу». А поскольку я больше предпочитаю дарить, чем получать, то для меня устраивать сюрпризы любимым людям — огромная радость», — сообщил ФАН Миронов.

Главное в новогоднем подарке — внимание, считает депутат нижней палаты парламента. Парламентарий отметил, что многие из прежних подарков он помнит до сих пор.

«Мне повезло: большинство новогодних подарков, которые я получал, были от души, поэтому помнятся до сих пор. Это и новогодний подарок в дни службы в ВДВ, когда нам накрыли столы и устроили настоящий новогодний праздник. Книги, минералы, которые мне дарили…» — поделился Миронов.

Новый год глава парламентской фракции будет встречать традиционно — в кругу близких и друзей.

«Для меня Новый год — всегда семейный праздник. Уже много лет в этот день мы устраиваем застолье, веселимся и запускаем салют», — отметил собеседник ФАН.

Блюда на новогодние праздники в семье политика готовят сообща. Как признался Сергей Миронов, 31 декабря стол непременно украсят салат оливье, холодец и селедка под шубой.

«Еще планируются рыбные салаты, мясной салат с редькой и другие блюда. Выдумки и новшества у нас приветствуются», — добавил депутат.

Глава парламентской фракции напомнил, что наступающий 2021 год по восточному календарю — год Белого Быка.

«Бык — это сила, упорство, трудолюбие. И если мы проявим все эти качества, то справимся с тем, что «накосячила» в этом году Белая Крыса. Хочется, чтобы наш мир стал спокойнее, чтобы людям хотелось не разрушать, а строить. Пусть уйдет от нас пандемия, которая всех измучила. Здоровья, радости, счастья, света и тепла в ваших домах!» — пожелал читателям Сергей Миронов.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич рассказал ФАН о своих самых ярких новогодних воспоминаниях из детства.