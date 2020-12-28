Пьяный оперативник перепутал посетителя клуба в Ставрополье и избил его до полусмерти

Ставрополь, 28 декабря. Силовики Ставропольского края возбудили уголовное дело по факту избиения оперуполномоченным полиции по контролю за оборотом наркотиков. Как стало известно ФАН, подозреваемый в пьяном кураже избил до полусмерти незнакомого мужчину, перепутав его со своим обидчиком.

Правоохранители выяснили, что в октябре этого года 24-летний оперативник в ночное время отдыхал в питейном заведении города Новоалександровска. Там он повздорил с не знакомым ему мужчиной, а затем ударил его несколько раз по голове. После этого пострадавшего с тяжкими телесными повреждениями увезли в больницу.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», — рассказала ФАН помощник руководителя СУ СК России по Ставропольскому краю Алла Козырецкая.

Дело возбудили не сразу. Следователи ждали результатов экспертизы, которая показала тяжесть причиненных телесных повреждений.

«У потерпевшего врачи диагностировали перелом носа и открытую черепно-мозговую травму. Сотрудник перепутал мужчину с тем, с кем у него ранее был конфликт. Сам он в уголовном розыске служит около года», — рассказал ФАН источник в силовых структурах.

Сотрудник полиции на допросе не признал своей вины. Более того, он вообще отрицает факт драки. Суда оперативник будет ждать в СИЗО, однако его пока не уволили со службы. Если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит до восьми лет лишения свободы.