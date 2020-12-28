Генерал Липовой: неприязнь США к России сыграет против них самих

Москва, 28 декабря. Власти США выделили свыше 290 миллионов долларов на «противодействие влиянию России» и ее якобы имеющимся «попыткам посеять недоверие к демократическим институтам во всем мире».

Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» Герой России генерал-майор Сергей Липовой рассказал в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей, зачем США тратят такие суммы для информационной войны с Россией, .

«Ни для кого не секрет, что под видом противодействия России США пытаются дестабилизировать обстановку в мире. Все эти громкие слова о поддержке и развитии демократии в других странах прикрывают лишь желание Вашингтона нажиться за счет чужих ресурсов. Именно поэтому в планы «противодействий» вливается столько денег – Соединенные Штаты традиционно надеются, что эти вложения окупятся с лихвой», — заметил Липовой.

По его мнению, Россия стоит на пути американских планов, поэтому Вашингтон так активно пытается перекрыть Москве кислород, но его попытки выглядят смешно. Рычагов влияния на Кремль у Белого дома нет и не будет.

«Соединенные Штаты уже не скрывая говорят о том, что их деятельность направлена против России — государства, которое обеспечивает стабильность в мире и стремится к тому, чтобы «погасить» «горячие точки», так старательно разжигаемые Вашингтоном. В этом есть свои плюсы — врага, выползшего на свет, легче обезвредить», — подытожил Липовой.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, как избранный президент США Джо Байден и его команда планируют совершить кибератаку на Россию, и эти планы уже не скрывают. Об этом говорится в статье, опубликованной в британской The Sun.

Издание «360» передало, что выделенные американскими властями 290 миллионов долларов, направленные на противодействие Москве, поделят между собой блогеры, СМИ и «сеятели демократии».