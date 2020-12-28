Астролог рассказал, можно ли определить склонность к изменам по гороскопу

Можно ли узнать склонность второй половины к изменам с помощью гороскопа, рассказал ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Во-первых, с помощью астрологии можно увидеть, подходят ли люди друг другу, это так называемая синастрия, то есть партнерская совместимость. Во-вторых, можно определить склонность к измене каждого партнера. Если в гороскопе человека есть соединение Черной Луны с Луной или Солнцем, то у него есть склонность смотреть налево, даже если в семейной жизни все хорошо. Здесь измены просто прописаны судьбой. Но также астролог может определить однолюба. Как бы человека не критиковала его вторая половина, он не уйдет от нее, потому что будет привязан», — рассказал Михаил Бородачев.

Астролог также отметил, что генетику никуда не деть, она будет во многом определять характер человека.

«Мое первое образование — биолог-генетик, поэтому я подчеркну, что наследственность очень важна. Гороскоп — это индивидуальная линия, которая, как калька, накладывается на генетическую программу. Если предки много раз расходились и сходились, то это наследуют потомки. Нужно понимать сочетание родовой индивидуальной программы, только тогда можно определить предрасположенность человека к изменам», — объяснил эксперт.

Специалист отметил, что нужно обращать внимание также на зрелость души человека.

«Она тоже отображена в гороскопе. Есть три уровня зрелости: подчиненный, средний класс и лидер. То есть у одного человека позиция — я и мои коровы, у другого — я и мой коллектив, для третьего будет приоритетна позиция — я и моя страна. Поэтому для каждого человека будет все по-разному», — рассказал астролог.

Предрасположенность к измене — это совокупность психологии, генетики и личного гороскопа человека, подытожил Михаил Бородачев.