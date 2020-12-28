Модельер рассказал, как эпидемия коронавируса повлияла на моду

Дизайнер бренда Dmitry Loginov Дмитрий Логинов заявил, что пандемия коронавируса еще не повлияла на дизайн одежды, несмотря на появление нового атрибута — маски.

«Я могу выделить два основных направления в модных трендах будущего года. Первое — это комфортная одежда, это возвращение к истокам, это то, что нам нравится надевать в каких-то неформальных ситуациях. Это спокойная цветовая гамма пастельных цветов, оттенков коричневого цвета, вкраплений туда бледных зеленых, голубых, оранжевых тонов. Это такое экологическое направление. Второе направление — противоположное, футуристическое, где в одежде преобладают гладкие глянцевые поверхности, где человек хочет произвести впечатление на окружающих», — заявил Дмитрий Логинов в эфире Медиагруппы «Патриот» на тему «Как встретить Новый год? Что ожидать в 2021?».

Вместе с тем в этих направлениях, отметил дизайнер, есть общие черты.

«Например, стремление к объемности, тот самый over size, который мы наблюдаем не один сезон. Это многослойность. И, наверное, тренд на, скажем так, странность: когда делают такие комплекты, которые кажутся странными, — вот это и есть мода», — пояснил дизайнер.



Эпидемия, по словам дизайнера, больше повлияла на форму продажи одежды.

«В этом году был рывок в сфере онлайн-продаж одежды. Крупные игроки стали предоставлять услугу, когда ты можешь выбрать одежду и тебе ее доставят с курьером», — рассказал Дмитрий Логинов.

Дизайнер считает, что, несмотря на пандемию, оффлайн-магазины остаются актуальными.