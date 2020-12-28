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Модельер рассказал, как эпидемия коронавируса повлияла на моду

Модельер рассказал, как эпидемия коронавируса повлияла на моду

Дизайнер бренда Dmitry Loginov Дмитрий Логинов заявил, что пандемия коронавируса еще не повлияла на дизайн одежды, несмотря на появление нового атрибута — маски. 

«Я могу выделить два основных направления в модных трендах будущего года. Первое — это комфортная одежда, это возвращение к истокам, это то, что нам нравится надевать в каких-то неформальных ситуациях. Это спокойная цветовая гамма пастельных цветов, оттенков коричневого цвета, вкраплений туда бледных зеленых, голубых, оранжевых тонов. Это такое экологическое направление. Второе направление — противоположное, футуристическое, где в одежде преобладают гладкие глянцевые поверхности, где человек хочет произвести впечатление на окружающих», — заявил Дмитрий Логинов в эфире Медиагруппы «Патриот» на тему «Как встретить Новый год? Что ожидать в 2021?».

Вместе с тем в этих направлениях, отметил дизайнер, есть общие черты.

«Например, стремление к объемности, тот самый over size, который мы наблюдаем не один сезон. Это многослойность. И, наверное, тренд на, скажем так, странность: когда делают такие комплекты, которые кажутся странными, — вот это и есть мода», — пояснил дизайнер.

 


Эпидемия, по словам дизайнера, больше повлияла на форму продажи одежды.

«В этом году был рывок в сфере онлайн-продаж одежды. Крупные игроки стали предоставлять услугу, когда ты можешь выбрать одежду и тебе ее доставят с курьером», — рассказал Дмитрий Логинов. 

Дизайнер считает, что, несмотря на пандемию, оффлайн-магазины остаются актуальными. 

«Я думаю, что баланс сместится в сторону интернет-магазинов, но тактильность никто не отменял. Для нас очень важно, как эта вещь выглядит вживую, какая она на ощупь, как она сидит. Для многих людей это важно при покупке и обладании вещами. Особенно, если эти вещи стоят дорого», — отметил Дмитрий Логинов.

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