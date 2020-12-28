Консультант по этикету и деловому протоколу назвала самых элегантных политиков

Кто из российских политиков одевается лучше и элегантнее, рассказала педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Первое место делят Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу. Наш президент очень элегантный человек во всех отношениях, в том числе в выборе одежды. А нашему министру обороны очень сложно нарушить правила этикета в одежде, потому что он чаще всего носит военную парадную форму», — рассказала Татьяна Николаева.

По мнению эксперта, второе место в списке элегантных политиков занимает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Он вне критики и сомнений», — прокомментировала специалист.

По словам Татьяны Николаевой, выбрать самую элегантную женщину-политика сложнее.

«Я бы упомянула Валентину Матвиенко. В основном у нее замечательный внешний вид», — сообщила эксперт, тем самым присудив политику почетное третье место.

Татьяна Николаева отметила, что в данный список мог бы войти и Владимир Жириновский, но из-за склонности к эпатажу лидера ЛДПР сложно отнести к элегантно одевающимся политикам.