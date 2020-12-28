Слезы Хабиба, отмена Олимпиады и доминирование в теннисе: спортивные итоги 2020 года

Для российского и мирового спорта 2020 год выдался трудным — со своими нюансами, корректировками и драмами. Из-за пандемии коронавируса спорт, безусловно, стал другим, не тем, что прежде. Это был непростой период, но спортсмены и болельщики все равно не опускали руки. ФАН подводит итоги спортивного года и выделяет самые яркие и ключевые события.

Тотальная заморозка

В начале года к вирусу, появившемуся в Китае в конце 2019 года, никто не относился всерьез. Невозможно было предположить, что он принесет столько проблем, создаст многочисленные ограничения и буквально остановит всю планету, в том числе и спортивную сферу. Во время первой волны COVID-19 весь мировой спорт будто заморозился — чемпионаты и многочисленные турниры приостановились, а спортсмены были вынуждены тренироваться дома со своими детьми и четвероногими питомцами. Сначала отменялись менее серьезные турниры, затем пришлось переносить и мировые соревнования. Так главные события 2020 года — Олимпийские игры в Токио, чемпионат Европы по футболу и Кубок Америки по футболу — были перенесены на 2021 год, а главный теннисный турнир — Уимблдон — и вовсе отменили. К середине года все начало постепенно восстанавливаться, но на нас обрушилась вторая волна злосчастного вируса. Спорт остался, но с ограничениями — пустые трибуны, полное отсутствие болельщиков и пресс-конференции в режиме онлайн.

Утраты года

К сожалению, 2020 был омрачен и большими потерями. 26 января легендарный баскетболист НБА Коби Брайант, на игре которого выросло не одно поколение, погиб в результате крушения вертолета в Калифорнии. Вместе с Коби летели его 13-летняя дочь Джинна, а также пилот и шесть друзей семьи. Брайант ушел в 41 год, успев внести неоценимый вклад в мировой спорт и навсегда вписать свое имя в историю баскетбола.

Летом 2020 года из-за осложнений на фоне перенесенного коронавируса не стало тренера и отца российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова — Абдулманапа Нурмагомедова. Нурмагомедов-старший — легенда смешанных единоборств. Помимо своего сына, он подготовил еще 18 чемпионов по боевому самбо — такого добиться еще не смог никто. После смерти отца Хабиб принял решение завершить карьеру.

25 ноября из жизни ушел еще один легендарный спортсмен — 60-летний экс-футболист сборной Аргентины Диего Марадона. В честь Марадоны по всему миру, в том числе и в России, прошли многочисленные памятные акции.

5 декабря умер последний футболист знаменитой сборной СССР, завоевавшей титул чемпиона Европы, Виктор Понедельник. После завершения футбольной карьеры Понедельник нашел себя в спортивной журналистике.

Спортсмены года

Российские атлеты во многих видах спорта в этом году показали себя с самой лучшей стороны. Спортсменом года по праву можно назвать теннисиста Даниила Медведева, который завершил год победой на Итоговом чемпионате в Лондоне, обыграв лучших теннисистов планеты: первую ракетку мира — серба Новака Джоковича и второго в мировом рейтинге — легендарного испанца Рафаэля Надаля. 24-летний Медведев принес России первый за 11 лет титул в мужском теннисе на престижных соревнованиях и стал первым игроком в истории, который в ATP Finals одолел первых трех номеров мирового рейтинга. Теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов тоже не подкачали и уверенно закрепились в элите мирового тенниса.

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов стал лауреатом награды BBC «Мировая спортивная звезда» по итогам 2020 года. В этом году Нурмагомедов провел всего один бой, но зато какой! 24 октября россиянин победил американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. После боя Хабиб со слезами на глазах объявил о завершении спортивной карьеры. Всего Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения.

Отличилась и наша сборная по лыжным гонкам. 24-летний Александр Большунов, полноценно ворвавшийся в элиту на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане, в этом году превратился в настоящего лыжного монстра — его боятся даже бесстрашные норвежцы. Большунов в этом году выиграл Кубок мира по лыжам и стал первым россиянином в истории, кому такая вершина покорилась. В этом году Александр выиграл даже легендарный норвежский марафон в Осло (50 км).

Разочарование года

Настоящим разочарованием года стали выступления российских футбольных клубов в Еврокубках, а также безмедальный антирекорд сборной России по биатлону. «Зенит», «Локомотив» и ЦСКА не сумели набрать необходимое количество очков для выхода в следующие этапы Лиги чемпионов и Лиги Европы, что, конечно же, сильно огорчило их фанатов.

Гонки у российских биатлонистов в этом году складывались неудачно, хотя первые бодрые выступления в начале года внушали завидный оптимизм, но все быстро закончилось. В 2020 году российские спортсмены обновили ужасающий исторический рекорд — 39 гонок биатлонисты не могут добраться до призового подиума. Отчаяние комментатора биатлона Дмитрия Губерниева достигло своего пика настолько, что он в прямом эфире объявил об учрежденной телеканалом «Матч ТВ» премии в 100 тысяч рублей тому российскому биатлонисту, который, наконец, доберется до призового места. Также комментатор пообещал съесть ботинок в случае обновления антирекорда до 50 безмедальных гонок.

Не разочарование, но небольшая досада — выступление нашей молодежной сборной по хоккею на чемпионате мира — 2020 в январе. Тогда наша ледовая дружина в финале уступила непобедимым канадцам со счетом 3:4. Кстати, молодежный чемпионат мира — 2021 уже вовсю проходит в Канаде, российская команда считается одним из фаворитов турнира.

Борьба года

На протяжении всего 2020 года отечественный спорт пытался противостоять Всемирному антидопинговому агентству, страстно желавшему испепелить весь российский спорт, заблокировав его на международной арене до 2024 года. 17 декабря Спортивный арбитражный суд, наконец, вынес нам окончательный вердикт. Россию отстранили от международных стартов на два года вместо четырех, уменьшив продолжительность бана. До 2022 года наши спортсмены будут выступать на мировых первенствах и Олимпийских играх в нейтральном статусе — без флага и гимна, но на спортивную форму российский триколор все же наносить можно. Конечно, вся эта ситуация не из приятных и выбивает из колеи, но могло получиться гораздо хуже.

Главные ожидания на следующий год

Главное желание на следующий год, в том числе и в спорте, — это полная и окончательная победа над COVID-19. В наступающем году, если снова не вмешается какая-нибудь пандемия, всех нас ждет два ключевых события четырехлетия — перенесенные летние Олимпийские игры в Токио, а также чемпионат Европы по футболу, который в том числе пройдет в Санкт-Петербурге.