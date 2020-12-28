Эксперт объяснил, почему действующий президент стал фаворитом прошедших выборов в ЦАР

27 декабря в Центральноафриканской Республике прошли всеобщие выборы. О своем видении ситуации в ЦАР во время выборов, отношениях этой страны с Россией и развития в сотрудничества в будущем, специально для ФАН рассказал автор популярного Telegram-канала Zangaro Today, специализирующегося на аналитике по странам Африки.

Выборы состоялись вопреки провокациям

Сейчас самое главное, что выборы все-таки состоялись, несмотря на попытку их срыва со стороны отдельных вооруженных группировок, объединившихся в «Коалицию патриотов за перемены».

Голосование прошло в спокойной обстановке в столице ЦАР и большинстве префектур, где за безопасность отвечали местные силы безопасности, усиленные миротворческим контингентом ООН, российскими специалистами, а также руандийскими военнослужащими. Они прибыли как для поддержки группы ООН, так и в рамках двусторонних договоренностей о сотрудничестве.

Предварительные результаты ожидаются 4 января 2021 года,19 января — окончательные. Но многие говорят, что Фонтен-Арканж Туадера — очевидный фаворит этих выборов, несмотря на все сопряженные с ними сложности, связанные с мобилизацией против действующего президента ряда высокопоставленных местных политиков, которые так или иначе недовольны его решениями.

На политической арене ЦАР появилось очень много аутсайдеров, которых объединяет только то, что им не нравится Туадера. Какой-то позитивной повестки и широкой проработанной программы у них нет. В основном это партии, которые так или иначе не пользуются популярностью за пределами своего ядерного электората, в целом совпадающего с пределами своей деревни, области, города, префектуры или супрефектуры. То есть Туадера, несмотря на неизбежную трайбалистскую специфику страны, скорее всего, окажется победителем голосования.

Что осложняло прошедшее голосование

Конечно, не обошлось без проблем. Проведению выборов серьезно мешали вооруженные группировки, которые еще задолго до голосования начали угрожать его срывом на подконтрольных им территориях, и даже пытались заблокировать столицу. Поэтому во внутренних областях страны выборы прошли в обстановке напряженности. Бандиты уничтожали урны и бюллетени, громили участки, запугивали избирателей, в частности демонстративным открытием огня из стрелкового оружия. Особенно это наблюдалось в эпицентре активности бандформирований в районе Ялоке, Босембеле и в Боали.

Тем не менее необходимость голосования была очевидна в целом всем. Попытки экс-президента Франсуа Бозизе сорвать голосование не нашли понимания ни у кого из крупнейших международных партнеров, не говоря уже о России и Франции. Они, кстати, были солидарны в том, что выборы нужны. Речь также идет о трех влиятельных в Центральной Африке игроках — это Республика Конго, Руанда и Габон, которые отказались поддерживать провокации Бозизе.

Позиция Конституционного суда также оказалась достаточно принципиальной, и несмотря на отказ Жан-Сержа Бокассы от участия в выборах, который бы запустил статью № 115 избирательного кодекса и нужно было бы заново начинать избирательный процесс, суд решил, что дедлайн до 30 марта важнее этих провокаций.

Роль России

Ситуация складывается так, что Россию приветствовали в первую очередь как нового игрока, который мог бы радикально изменить баланс сил в ЦАР, предложив свое видение национального примирения, уже в какой-то мере учтенное при подписании Хартумских соглашений в 2019 году. Они, в свою очередь, привели к снижению уровня насилия и вооруженного противостояния минимум на 6-7 месяцев. Но после этого процесс несколько замедлился.

Несмотря на это, были военнослужащие FACA прошли переподготовку, постепенно началось возвращение под контроль правительства ранее неуправляемых территорий, восстановлена власть мэров и префектов. Началось формирование смешанных бригад на основе правительственных военнослужащих и членов вооруженной оппозиции. Однако с конца 2019 года ситуация среди группировок начала ухудшаться, уровень вооруженного противостояния начал расти, во многом потому, что выделились новые фракции из уже существующих, которые не были участниками Хартумских соглашений и не считали себя связанными какими-то обязательствами.

Это процесс, на который Россия объективно повлиять не могла. Но интерес к сотрудничеству с РФ со стороны значительной части вооруженной оппозиции и политиков сохраняется.

Позиция действующего президента

Во многом интерес к России связан с политикой самого Фостен-Арканжа Туадера и его трениями со своими бывшими союзниками. В основном все нынешние кандидаты, кроме Анисе-Жоржа Дологеле, были настроены против Бозизе и в какой-то мере сотрудничали с Туадера как минимум до 2017 года. Потом их позиции начали расходиться.

Помимо того, парламентское большинство, лояльное президенту, сняло Карима Мекассуа, спикера национальной ассамблеи. Тем самым мусульманское меньшинство лишилось своего «адвоката» на высшем уровне законодательной власти.

Тем не менее здесь нет каких-то имиджевых проблем для России или укрепления Франции. Есть естественный процесс местной энтропии, когда в очередной раз после 2013 года сложилась критическая масса политических аутсайдеров — семей и династий политиков, влиятельных и активных со времени независимости страны. Среди них — Бокасса, Колингба, Патассе, но и многие другие, большинство из которых зарегистрировались в качестве кандидатов. Эта когорта политиков за счет интриг Бозизе попыталась отсрочить ход голосования, будучи недовольная политикой Туадера.

Но в ситуации, как в 2013 году, когда даже в столице защищать Бозизе оказалось некому, кроме нескольких южноафриканских наемников, и вооруженной оппозиции, которая шла с севера. Выборы прошли в срок.

Сейчас позиции центральной власти значительно окрепли, но дальше многое будет зависеть от Туадера, его умения выстраивать союзы, интегрировать часть оппозиции в свой аппарат и министерства, способности поддерживать диалог, балансировать и предлагать какие-то решения. Очень многое будет зависеть от того, насколько верные решения он будет принимать в течение своего нового срока.