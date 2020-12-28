Встреча Нового года в одиночестве и сулит успех в достижении целей



До Нового года осталась буквально пара дней. Для россиян это по-особому любимый и долгожданный праздник. С наступлением нового периода жизни люди всегда связывают самые добрые надежды. Поэтому подготовка к нему начинается заранее, а отмечается он всегда с размахом. Сколько часов можно хранить селедку под шубой? Надо ли тратиться на новогодний наряд? На сколько дорожают продукты перед праздниками? И почему встреча Нового года в одиночестве сулит успех в достижении целей? Эти вопросы обсудили эксперты в ходе прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Что нам готовит год грядущий?

Уходящий 2020 год выдался очень эмоциональным и сложным Люди устали, хотят выдохнуть. Астролог Инна Любимова считает, что предстоящий год будет несколько легче, но со своими особенностями. В 2021 году закончится формирование новой реальности, с которой нам пришлось столкнуться, и до конца завершатся все необходимые процессы, чтобы мы начали жить немного по-другому.

«Еще год назад мы бы очень удивились, если бы нам принесли QR-код для чаевых в кафе или ресторане. Но сейчас это обыденность и реальность. Мир идет вперед развивается, мы уходим в онлайн формат и в следующем году эта тенденция усилится. Где-то уже осенью мы оглянемся назад и скажем, что 2021 завершил все настройки, и мы живем по-другому», — пояснил астролог.

Она также добавила, что в Новогоднюю ночь надо не просто загадать желание, а сфокусироваться на конкретной цели. Любимова порекомендовала в 2021 году сделать упор на финансы, поскольку с точки зрения доходов год будет сложный – «еще сильней расцветет финансовый кризис». По мнению эксперта, лучше загодя подготовить «подушку безопасности или освоить новую запасную профессию.

«Наступающий год любит очень трудолюбивых людей, поэтому по максимуму прикладываем усилия, чтобы достичь поставленных целей», — посоветовала она.

Хотя год Металлического Быка по китайскому солнечному календарю начнется только четвертого февраля, а год Сатурна по западной астрологии – только 21 марта, саму новогоднюю ночь тоже надо встретить правильно. Инна Любимова объяснила, почему это так важно.

«31 декабря — это очень сильный день, сильная ночь, когда огромное количество людей одновременно загадывают желания и отпускает эти желания в космос. По факту, это сила коллективного разума и общего намерения. Поэтому в эту ночь надо правильно расположить символы уходящего года – года Луны и Крысы, и приходящего года – года Сатурна и Быка», — рассказала она.

По словам астролога, чтобы подружить эти символы надо правильно одеться, правильно накрыть стол и правильно нарядить пихту. Любимова уверена – не стоит расстраиваться, если вы не можете собрать всех родственников и друзей из-за пандемии. Для предстоящего года это даже плюс, потому что год Сатурна хорошо встречать в одиночестве наедине со своими целями и планами. А у года Быка есть свои предпочтения к цветам нарядов и убранству жилища.

«У символов есть свои цвета, поэтому в данном случае лучше исключить красный и золотой. Благоприятными считаются: цвет мокрого асфальта, сизый, белый, серебристый. Важно и то, как нарядим пихту. Кстати, если еще не купили елку, то покупайте именно пихту. Это особое дерево. И для его украшения надо просто побольше огней. Идеальной локацией празднества станет домик в горах. И желательно воздержаться от большой компании», — сказал эксперт.

Любимова убеждена, что если праздник встретить по всем правилам, то проблемы, с которыми придется столкнуться в будущем году, будут разрешаться гораздо легче, сгладятся все углы.

Ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев рассказал, что с наступлением Нового года начинается эра Водолея. А Водолей управляет энергетическими процессами, связанными с Россией. И нашей стране еще предстоит пережить некий ренессанс, который уже когда-то проживала наша страна, когда Гагарин полетел в космос.

«В России будут работать одинаково две тенденции. Первая – Юпитер: расширяйтесь создавайте новые структуры, усиливайте свое влияние в экономике, политике, везде. И вторая, которая прямо противоположна – кольца Сатурна: а вот мы вам не дадим. Эти две энергии будут противоборствовать», — считает астролог.

По его мнению, все будет зависеть от индивидуальности каждого гражданина и от руководства каждой страны. Он сказал, что период противоборства продлится минимум два года.

Чем угощать Металлического Быка?

Россияне любят встречать этот долгожданный праздник хлебосольно. В ходе прямого эфира бренд-шеф проекта «Ужин на ужин», ведущий шоумен Антон Прокофьев рассказал, как правильно хранить, приготовленные загодя блюда.

«Салаты надо хранить обязательно в разобранном виде. Вы можете все нарезать, подготовить, но не смешивать и уж тем более не заправлять. Хотя заготовки тоже быстрее портятся, чем цельные овощи, но на пару дней они вполне способны простоять. Самый большой вопрос с селедкой по под шубой. Заранее ее делать не надо, СанПин рекомендует хранить ее не более 12 часов, дальше в утиль, чтобы не нанести вред здоровью», — объяснил эксперт.

При этом он добавил, что не стоит опасаться блюд и салатов, продаваемых в кулинарии. Поскольку в крупных магазинах, где большой поток покупателей они не залеживаются дольше двенадцати часов. Он также отметил, что к новогодним праздникам продукты всегда ощутимо дорожают — на 10-15%. Но уже после каникул цены «возвращаются на круги своя». Прокофьев уверен, что не стоит опасаться и дешевой икры. Это может быть вполне качественный товар, который «выкинули» на рынок с целью освободиться от товарных остатков и разгрузить склады.

«Я такого не припоминаю, чтобы кто-то отравился икрой. Предложение огромное, спрос велик. За последние двадцать лет контроль на потребительском рынке осуществляется достаточно строго. Поэтому продавцы предпочитают не рисковать и работать с уже проверенными продавцами», — уверен Прокофьев.

По рекомендации астрологов, на новогоднем столе должны быть блюда, которые угодны обоим знакам: и Крысе, и Быку.

«Обязательно надо поставить сыр, который так любит крыса. И конечно ни в коем случае не ставить говядину. Сатурн, кстати, любит все что подается на льду, например, морепродукты. А лучшим десертом станет мороженное», — считает Инна Любимова.

Чтобы новогодний стол не нанес вреда здоровью и фигуре, врач-диетолог Маргарита Королёва посоветовала традиционные салаты заменить полезными аналогами. По ее словам, вкус останется тот же, а организм скажет вам «спасибо» за легкие версии новогодних блюд.

«Для встречи Нового года можно сделать здоровую альтернативу обычных салатов. Оливье на протяжении многих лет – это главный атрибут праздника. Всей семьей его режут, рубят — это атмосферно. Но хотя это семейная традиция, сейчас главная ценность – наше здоровье. Поэтому салат надо сделать полезным. Вместо картофеля добавить топинамбур – высоковолокнистый продукт, который по вкусу напоминает картофель. А вместо колбасы – отварное мясо птицы. Майонез можно сделать самим – рецептов в Интернете масса. Это поможет избавить от избытка соли и консервантов, которые присутствуют в заводском продукте. Консервированный горошек лучше заменить на замороженный. Внешне такой салат будет выглядеть традиционно и по вкусу ему не уступит», — поделилась врач-диетолог.

Она также порекомендовала не голодать днем 31 декабря, чтобы не переесть в саму новогоднюю ночь. Голод нарушает работу гормонов, поэтому человек, видя «искусительные» продукты на праздничном столе, обязательно переест. А ночью организму не свойственно принимать большое количество пищи, поэтому обед и ужин должны быть своевременными. Диетолог также посоветовала отложить десерты и жирные блюда на утро 1 января. В первой половине дня организм человека с легкостью с ними справится в силу естественного повышенного метаболизма.

В чем встречать, и что дарить?

Поскольку кафе и рестораны в новогоднюю ночь закрыты для приема гостей, большинству россиян придется отмечать праздник дома в кругу друзей и близких. Но это не значит, что наряды ни к чему, однако сэкономить на них можно. Так дизайнер брэнда Dmitry Loginov Дмитрий Логинов посоветовал хорошенько перетряхнуть гардероб.

«У нас люди очень любят одеваться по гороскопам, но мне кажется, надо надевать то, что тебе очень идет. <…> Это прекрасный повод перетряхнуть свой гардероб. Еще есть несколько дней до встречи Нового года и можно просто посмотреть, что висит у вас в шкафу. Достаньте то, что вам очень нравится, и просто дополните наряд интересным аксессуаром», — заключил он.

Что касается подарков, то педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева предостерегла от покупки дорогостоящих презентов и личных вещей.

«Новый год — это общий праздник. Поэтому не принято дарить дорогие подарки — такой необходимости нет. Если вы выбираете презент малознакомым людям, то ни в коем случае не влезаем в личную жизнь – предметы гардероба, косметика, средства по уходу за собой. Близким же дарим только то, что они хотят», — сказала спикер.

Комментируя тему подарков, она выразила сомнение в том, что среди россиян приживется европейская традиция обмена новогодними подарками, которые пришлись не по вкусу. Специалист по этикету убеждена, что такой обмен противоречит российской ментальности потому, что подарок для нас – это память о человеке, который его подарил.