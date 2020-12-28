Астролог Любимова рассказала, кому повезет с финансами в 2021 году 



Кому повезет и чьи финансы вырастут в 2021-м, как правильно загадывать желание в новогоднюю ночь? Об этом в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН рассказала астролог Инна Любимова.

«Уходящий год выдался очень эмоциональным и сложным. Все немного устали, всем хочется выдохнуть. Отмечу, 2021 год будет полегче, но у предстоящего года будут свои особенности», — сообщила Инна Любимова.

Астролог отметила, что символ наступающего года — Бык — любит трудолюбивых. Любимова рекомендует прикладывать максимальное количество сил, чтобы добиваться своих целей.

«Год будет очень интересный, но самое главное — наличие цели. Поэтому очень рекомендую в новогоднюю ночь не просто загадать желание, а поставить перед собой конкретную цель, конкретный фокус на то, чего вы хотите от предстоящего года. Также рекомендую сделать упор на финансы, потому что с точки зрения денег год будет достаточно сложным. Финансовый кризис начнет свой расцвет, поэтому необходимо готовить «подушку безопасности» и развиваться в профессиональном плане, не стоять на месте», — подчеркнула эксперт.

Также эксперт назвала знаки зодиака, которым в 2021 году должно повезти.