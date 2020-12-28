Шугалей призвал к ответу госсекретаря США Помпео

Москва, 28 декабря. Российский социолог Максим Шугалей, освобожденный 10 декабря из ливийского плена спустя 1,5 года незаконного удержания по надуманным обвинениям, обратился к госсекретарю США Майклу Помпео. Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

В открытом письме россиянин обратил внимание на заявление Помпео от 15 декабря, в котором глава Госдепартамента США сообщил об освобождении в Ливии двоих связанных с Россией «агентов, уличенных в подрыве ливийской политики».

«Обращаюсь к вам, чтобы вы прояснили свое высказывание. Вы имели в виду под «двумя агентами» меня, Максима Шугалея, и моего коллегу, Самера Суэйфана, который сидел со мной в ливийской тюрьме? Если это так, а мне не известно больше о каких-либо задержанных и выпущенных россиянах, то я обвиняю вас во лжи. И я намерен обратиться в судебные инстанции США, чтобы доказать вашу ложь», — говорится в обращении социолога.

Шугалей напомнил, что россиянам не было предъявлено обвинений. Позже, когда будет проанализирована вся информация, социолог расскажет, как его и коллегу водили на допросы в тюрьме, а также кто и как проводил их.

«В случае, если вы имели в виду меня и моего коллегу Самера, то я буду требовать официальных извинений. Если вы не ответите на мое обращение, то это будет означать, что вы, являясь официальным представителем США, не отвечаете за свои слова. Подлый и трусливый человек, который позорит свою страну», — заявил Шугалей.

Напомним, российские социологи прибыли в Ливию по официальному приглашению местных властей. В мае 2019 года они были взяты в плен террористами RADA и помещены в тюрьму «Митига», где 1,5 года подвергались пыткам и были лишены возможности воспользоваться юридической защитой. В освобождении россиян принимали участие дипломаты нескольких стран.