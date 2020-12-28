Обманутые в Крыму дольщики получили первые компенсации

В Крыму начались первые выплаты обманутым дольщикам, пострадавшим от действий мошенников в переходный период. Об этом в эксклюзивном интервью корреспонденту ФАН сообщила одна из пострадавших Татьяна Глебова. Ранее женщина рассказывала о деятельности мошенников в Крыму.

«Вы не представляете, как мы этого ждали! Мы ждали этого долгих почти шесть лет! Честно сказать, это действительно неожиданно — под Новый Год! Это просто словами не передать. Постоянно руки опускались. Вообще не надеялись, ведь в начале 2020 года закона еще не было. И тут под конец года такие события — в ноябре приняли, а в декабре мы уже получаем компенсацию. Просто слов нет, молодцы! Всем огромное спасибо. У нас счастью предела нет. Мы будем встречать Новый Год с настроением. Нет такой теперь у нас проблемы. Кончились наши мучения. Спасибо всем, кто работал над решением этой проблемы», — рассказала Татьяна.

Также женщина заявила корреспонденту ФАН, что не намерена отказываться от приобретения жилья в Крыму.

«Нет, мы не откажемся от своей мечты. Мы очень долго работали на крайнем севере для этого, у нас ребятишки, внуки — мы об их здоровье думаем. Самый лечебный воздух именно в Крыму», — добавила Татьяна.

Также в пресс-службе заместителя председателя Совета министров РК Евгения Кабанова сообщили, что 29 декабря по данному вопросу состоится пресс-подход о начале выплат денежных компенсаций пострадавшим участникам долевого строительства.

Ранее ФАН рассказывал о том, как мошенники обманули с жильем в Крыму сотни россиян.