Коронавирус бьет по Германии: 30 тысяч погибших и расслоение общества

Германия, в которой система здравоохранения считается лучшей в мире, во время первой волны коронавируса казалась в глазах других европейских стран спасительным маяком. Во вторую волну COVID-19 государство столкнулось с острыми проблемами как в медицине, так и в обществе, а стартовавшая 27 декабря вакцинация их только усугубила. В Баварии старт иммунизации перенесли на позднюю дату, так как медицинский персонал обнаружил некоторые нарушения при транспортировке препарата. Препарат, которым должны были прививать баварцев, требует особых температурных условий хранения. В девяти округах Баварии правильная транспортировка вакцины была поставлена под сомнение, сообщило агентство DPA.

Вакцинация не успела толком начаться, но уже настроила немцев друг против друга. Именно в этот период стало понятно, что в стране равны не все — почему-то у одних есть определенные привилегии, а у других — нет. Некоторые немецкие политики выступают против особых прав вакцинированных людей, с чем многие граждане Германии категорически не согласны. Решения пока остаются за рестораторами, владельцами отелей и авиакомпаниями.

В Германии число погибших от коронавируса превысило отметку в 30 тысяч человек. За последние сутки в стране было зарегистрировано 348 летальных исходов и больше 12 тысяч новых заболевших. Это меньше, чем на прошлой неделе, но при этом в Германии значительно сократилось количество тестов. Чиновники страны отмечают, что через пару недель после Рождества показатели вновь устремятся вверх.

Вакцинация против коронавируса в странах ЕС началась 27 декабря. На первом этапе каждая из стран Евросоюза будет вакцинировать менее пяти тысяч человек из приоритетных групп населения, к которым относятся медики, а также проживающие и работающие в домах престарелых. Массовая вакцинация начнется не раньше весны.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что в США вакцинируются обычные граждане, а не медики и приоритетные группы. В департаменте здравоохранения Нью-Йорка уверены, что бруклинская медицинская клиника ParCare распространяла вакцину среди обычного населения, а медики и приоритетные граждане остались без прививки. Проводится расследование. Клиника все отрицает и также настаивает на разбирательстве.